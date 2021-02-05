Украинский диетолог Лопеса о высокомерии Ломаченко: все говорят ему, что он лучший

Украинский диетолог Александр Фока, который готовил Теофимо Лопеса к титульному поединку против Василия Ломаченко, заявил, что наш боксер считает себя особенным.

Причиной этого, по мнению Фоки, является то, что все в окружении спортсмена постоянно хвалят его и пытаются сделать так, чтобы он чувствовал себя лучшим.

"Смотрите, ему все рассказывают, что он лучший, что его никто не может ударить, спорт подбирают только тот, где он выигрывает. Лучший-лучший-лучший. Конечно, тогда ты начинаешь думать, что ты какой-то особенный. Но меня это не интересует. Меня интересует то, что каждый боксер, каждая личность должна понимать свою социальную миссию, что они несут в общество. Грубо говоря, если это на религию переносить, то если тебе Бог дал какую-то способность, то тебе нужно отдать детям. Без денег. Просто прийти в детскую школу, сфотографироваться. Видим ли мы это? Не знаю на счет Васи", – поделился своим мнением Фока в интервью изданию XSPORT.

Отметим, что он работал с Александром Усиком перед боксерской суперсерией и поединком против Тони Белью, а также с другими украинскими боксерами Александром Гвоздиком, Иваном Редкачем.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как Ломаченко сенсационно проиграл Теофимо Лопесу, Фока объяснил, почему он не был удивлен этим результатом.