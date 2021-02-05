Экс-звезда UFC устроила потасовку на дуэли взглядов перед дебютом в кулачных боях. Видео

Бывшая звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант устроила потасовку на дуэли взглядов перед дебютным боем под эгидой промоушена Bare Knuckle FC (кулачные бои) против Британи Харт.

Во время традиционной церемонии американка неожиданно схватила соперницу за горло, а затем оттолкнула. Ее соотечественницу это очень разозлило, в результате чего между ними едва не завязалась полноценная драка еще до выхода на ринг.

Харт засыпала Ванзант нецензурными выкриками, заявив, что Пейдж, скорее всего, перепутала виды спорта, ведь в кулачных боях нет захватов и удушающих приемов. По итогу конфликта девушек пришлось разнимать.

Поединок двух спортсменок состоится в ночь с 5 на 6 февраля и станет главным событием очередного вечера Bare Knuckle FC.

Напомним, что Ванзант дебютировала в UFC в 2014 году и с тех пор провела 9 поединков под эгидой промоушена, выиграв 5 из них. После трех поражений в четырех последних боях глава организации Дэйна Уайт решил не продлевать с ней контракт из-за слишком завышенных, по его мнению, финансовых запросов американки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пейдж за 141 секунду проиграла Аманде Рибас во время последнего выступления в UFC.