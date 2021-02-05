Игроки из Луганской области смеются и говорят, что не знают украинский, – легионер "Зари"

Латвийский полузащитник "Зари" Андрейс Цыганикс рассказал, что без проблем адаптировался к жизни в команде, потому что все в коллективе разговаривают на русском языке.

Во время шоу "Мне только спросить" (на видео с 4:45) легионер нашей Премьер-лиги признался, что луганские футболисты не знают украинский. Он также отметил, что его одноклубники много шутят и всегда находятся в хорошем расположении духа.

"В Украине адаптация проходит довольно просто по сравнению с другими европейскими странами, где надо разговаривать на неродном языке. В "Заре" ребята русскоязычные. Многие из Луганской области. Это сторона, где просто люди разговаривают на русском языке. Они смеются и говорят, что не знают украинский. И все на русском общаются. Обычные люди, все навеселе. Как будто принимают все время что-то. То есть настолько все адекватные и в то же время неадекватные своими шутками, приколами. Поэтому очень легко влился в коллектив", – рассказал Цыганикс.

Андрейс начал карьеру на родине, после чего перебрался в молодежную команду леверкузенского "Байера". Не сумев закрепиться в нескольких немецких клубах, он ненадолго вернулся в Латвию, а зимой 2020-го бесплатно перешел в "Зарю".

Как сообщал OBOZREVATEL, хорватский наставник футбольного клуба "Днепр-1" Игор Йовичевич признался, что общается с футболистами на украинском языке.