Усик назвал сумму, которую ему заплатили за первый чемпионский бой

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) признался, что заработал лишь 50 тысяч долларов за выигранный чемпионский бой у поляка Кшиштофа Гловацки (31-2, 19 KO) в сентябре 2016 года.

Об этом сам спортсмен заявил в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи". При этом он подчеркнул, что в прессе фигурируют завышенные цифры гонораров боксеров, ведь им нужно платить налоги и делать отчисления в пользу тренеров, промоутеров.

"Те, кто озвучивает наши гонорары, не до конца понимают, что это не конечная сумма. Налоги, вычитания, затраты, команда, промоутеры... Если спортсмену остается половина от гонорара, то это прям очень круто. Бывает и половины не остается. Даже некоторые мои родственники думают, что я заоблачный по деньгам. Когда я стал чемпионом мира, завоевав пояс в бою с Кшиштофом Гловацки, конечная сумма моего гонорара составила 50 тысяч долларов. Причем я с этой суммы еще что-то отдавал", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пообещал болельщикам организовать свой поединок в Украине.