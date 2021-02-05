Усик рассказал, почему никогда не пойдет к промоутеру Ломаченко

Украинский супертяж Александр Усик (18-0, 13 КО) признался, что не станет работать с американским промоутером Бобом Арумом.

Наш соотечественник в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи" отметил, что менеджер Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) отказался с ним сотрудничать после перехода Усика в профессионалы. Он также подтвердил информацию о том, что у него заканчивается соглашение с K2 Promotions.

"Действительно, у меня заканчивается контракт с K2 и люди, естественно, мониторят ситуацию. И Боб Арум сказал, что он заинтересован в сотрудничестве. Но в 2013 году, когда я поехал в Америку и общался с промоутерами, он не захотел подписывать со мной контракт. Я не знаю, что должно случиться, чтобы я сейчас с ним подписал контракт. Мне больше интересен европейский рынок", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATELOBOZREVATEL, Александр Усик заявил, что намерен организовать бой в Украине.