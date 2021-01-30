Усик дал "самое короткое интервью в мире": спортивные итоги 29 января

Усик дал "самое короткое интервью в мире" на украинском языке, а сборная Украины финишировала в десятке лучших на чемпионате Европы по биатлону

Кроме того, Луческу признался, что в "Шахтере" все было прекрасно, пока он напрямую общался с Ахметовым.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 29 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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