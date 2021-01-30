Усик дал "самое короткое интервью в мире": спортивные итоги 29 января
Усик дал "самое короткое интервью в мире" на украинском языке, а сборная Украины финишировала в десятке лучших на чемпионате Европы по биатлону
Кроме того, Луческу признался, что в "Шахтере" все было прекрасно, пока он напрямую общался с Ахметовым.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 29 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Усик дал "самое короткое интервью в мире" на украинском языке
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье. Видео
Сборная Украины финишировала в десятке лучших на ЧЕ по биатлону
Луческу: в "Шахтере" все было прекрасно, пока я напрямую общался с Ахметовым
Знаменитая фитнес-модель выложила необычное обнаженное фото с мужем
Луческу поставил украинских футболистов в пример россиянам
Луческу назвал большую ошибку "Динамо"
Легенда "Реала" отказался играть за команду
СМИ назвали сумму, которую клуб Малиновского заплатит за украинца из "Шахтера"