Луческу поставил украинских футболистов в пример россиянам

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу призвал молодых российских футболистов следовать примеру украинцев и уезжать в европейские чемпионаты.

Об этом сам румынский специалист заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Наставник "бело-синих" отметил, что украинцам гораздо проще оказаться в сильных командах, так как они не боятся уезжать из родной страны.

В то же время россияне наоборот неохотно переходят из местных команд.

"Посмотрите, сколько футболистов из сборной Украины сейчас играет в Бельгии. Маленькая страна, небольшие расстояния, интенсивный чемпионат, отличные академии, конкуренция с этническими африканцами, уже родившимися в Бельгии и имеющими европейский менталитет. Ну и география: Франция, Германия, Нидерланды, Англия – все рядом. Кто из скаутов поедет смотреть игрока в Россию? А доехать в Бельгию нет проблем", – сказал Луческу.

Отметим, что в бельгийском первенстве сейчас выступают сразу восемь украинских футболистов – Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун, Богдан Михайличенко, Марьян Швед, Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Александр Филиппов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Марьян Швед устроил настоящую феерию в очередном матче чемпионата Бельгии.