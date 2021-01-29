Усик дал "самое короткое интервью в мире" на украинском языке

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) пришел в восторг от прихода настоящей зимы в Украину.

Спортсмен признался, что ему очень нравится большое количество снега. Об этом он заявил в комментарии одной из своей официальных страниц в социальной сети Intsgram – LomUs Official.

В группе Усика и Ломаченко было опубликовано соответствующее видео, которое авторы подписали как самое короткое интервью в мире.

Отвечая на вопрос, какая зима ему нравится, Александр сделал заявление на украинском языке.

"Мне нравится вот такая белая, смачная, красивая зима. Как сейчас", – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ стала известна фантастическая сумма гонорара, которую Александр Усик получит за свой следующий бой.