Луческу назвал большую ошибку "Динамо"

Киевское "Динамо" неправильно подходило к работе с молодыми бразильскими футболистами, из-за чего не смогло добиться от них прогресса.

Такое мнение в интервью изданию "Спорт-Экспресс" выразил нынешний наставник команды Мирча Луческу. По его словам, 18-19-летних игроков нельзя сразу ставить в основной состав.

"Динамо" приглашало молодых талантливых игроков, но стало сразу бросать их в бой. 18-19-летние парни не готовы играть по 90 минут на таком уровне. Потом их как не оправдавших надежды убирают из команды. Но так нельзя. Ты не работаешь с игроком один год – на протяжении всего времени его пребывания в команде должен обучать его и других, выстраивая базу на долгое время", – сказал Луческу.

Он также напомнил, что во время работы в донецком "Шахтере" очень долго ждал, пока бразильцы заиграют.

"Тут не надо спешить. Я в первый год вообще ни на что не рассчитывал, когда их привозили в "Шахтер". Постепенно подводил к основе, выпускал на несколько минут. И после полутора лет в команде они начинали играть. Играли на высоком уровне четыре-пять лет, а потом мы продавали их за большие деньги", – резюмировал наставник "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Мирча Луческу откровенно рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в "Шахтере" из-за отсутствия общения с Ринатом Ахметовым.