Легенда "Реала" отказался играть за команду

Легендарный капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос отказывается продлевать контракт с клубом. Руководство столичной команды до последнего пыталось удержать игрока, однако достичь соглашения с 34-летним испанцем так и не удалось.

По информации El Chiringuito, представители "Реала" уже смирились с тем, что лидер команды перейдет в новый клуб. Контракт защитника с "галактикос" рассчитан до лета этого года.

За опытного защитника поборются сразу несколько топ-клубов. Главным претендентом на подписание Рамоса называют французский ПСЖ. Парижане готовы предложить игроку трехлетний контракт и платить 15 миллионов евро в год.

Напомним, что испанский защитник выступает за столичный клуб уже более 15 лет с сезона 2005/06. За это время Рамос сыграл за команду 668 поединков во всех турнирах, отличившись в них 100 забитыми мячами.

В текущем сезоне игрок провел в составе "сливочных" 18 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Серхио Рамос установил мировой рекорд в матче со сборной Украины в Лиге наций.