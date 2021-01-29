СМИ назвали сумму, которую клуб Малиновского заплатит за украинца из "Шахтера"

Полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко в ближайшие дни должен прибыть в Италию для завершения перехода в "Аталанту".

Как сообщает издание SkySports Italia, клуб другого украинца Руслана Малиновского заплатит "горнякам" 1 миллион евро за трансфер футболиста, контракт которого с донецкой командой истекает в июне 2021 года. Переговоры между сторонами проходят в позитивном ключе.

Отметим, что стоимость Коваленко, который является воспитанником "Шахтера", по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Виктор дебютировал в первом составе "горняков" в октябре 2014 года. С тех пор он провел 200 матчей за клуб, забил 32 мяча и отдал 12 результативных передач.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 11 поединков во всех турнирах и 4 гола. Он также 30 раз выходил на поле в составе сборной Украины.

Напомним, что впервые Коваленко заявил о себе на чемпионате мира до 20 лет в 2015 году. Тогда он стал лучшим бомбардиром турнира с пятью мячами в четырех матчах. Наша команда вышла из группы, но уступила Сенегалу на стадии 1/8 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор якобы отклонил предложение другого итальянского гранда ради перехода в "Аталанту".