Украина выдала сенсацию на Кубке мира по биатлону: спортивные итоги 22 января

Украинец сотворил сенсацию в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону, а СМИ назвали гонорары МакГрегора и Порье за реванш на UFC 257.

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OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 22 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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