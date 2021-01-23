Украина выдала сенсацию на Кубке мира по биатлону: спортивные итоги 22 января
Украинец сотворил сенсацию в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону, а СМИ назвали гонорары МакГрегора и Порье за реванш на UFC 257.
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OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 22 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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