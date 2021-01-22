Экс-капитан сборной России по футболу открыто поддержал Навального. Видео

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов записал видео в поддержку политика Алексея Навального, которого удерживают в московском СИЗО "Матросская тишина".

Как сообщает издание Sports.ru, он не ведет аккаунты в социальных сетях, поэтому отправил ролик прямо в редакцию информагентства. Экс-футболист отметил, что его заявление не имеет политического подтекста и сделано только из уважения к оппозиционеру.

"Всем привет! Я Игорь Денисов, бывший капитан "Локомотива", "Зенита", "Динамо" и сборной России. Я никогда не интересовался политикой и интересоваться ей не буду. Но сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю. Я просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого. Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Всем мира и добра", – заявил Денисов в своем обращении.

Игорь завершил футбольную карьеру в 2019 году. Последним его клубом был московский "Локомотив", но лучшее свое время он провел в питерском "Зените", выиграв с клубом Кубок УЕФА.

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