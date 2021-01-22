У Беларуси отобрали еще один чемпионат мира

Чемпионат мира по современному пятиборью не состоится в Минске, как это планировалось изначально.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Международной федерации этого вида спорта (UIPM), информирует ее официальный сайт. Турнир пройдет в те же сроки – с 7 по 13 июня, – но в другой стране.

"В последние месяцы мы внимательно следили за происходящим в Беларуси в контексте проведения турнира. Были также приняты во внимание санкции, которые наложил Международный олимпийский комитет (МОК) в отношении Беларуси. Особенную обеспокоенность вызывал тот факт, что участники не хотят ехать в эту страну", – заявил президент UIPM Клаус Шорманн.

Отметим, что ЧМ по современному пятиборью является последним квалификационным к Олимпийским играм в Токио. В пятиборье входят конкур, фехтование, плавание, стрельба и бег.

Таким образом, Беларусь лишилась второго первенства планеты: ранее страну лишили ЧМ по хоккею.

Как сообщал OBOZREVATEL, Токио рассматривает возможность отказа от проведения Олимпиады.