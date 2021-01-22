СМИ назвали гонорары МакГрегора и Порье за реванш на UFC 257

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор заработает как минимум в пять раз больше, чем Дастин Порье за участие в реванше, который станет главным поединком на UFC 257.

Как сообщает издание The Independent, гарантированный гонорар американца составит 1 миллион долларов, а "Ноториус" получит 5 миллионов долларов. Кроме того, каждому из них заплатят процент от продажи платных трансляций боя. Ожидается, что суммарный заработок МакГрегора может составить около 20 миллионов.

Напомним, что реванш между бойцами состоится в субботу, 23 января, на так называемом Бойцовском острове в Абу-Даби.

Отметим, что в первом поединке, который прошел в сентябре 2014 года, Конор нокаутировал Порье во втором раунде.

В последний раз ирландец выходил в октагон в начале 2020 года. Тогда он за 40 секунд разобрался с Дональдом "Ковбоем" Серроне. Что касается Дастина, то в июне 2020-го он победил единогласным решением судей новозеландского бойца Дэна Хукера.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита повторного боя между МакГрегором и Порье.