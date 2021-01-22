Евро-2020: стало известно о срыве формата турнира

Европейский футбольный союз (УЕФА) рассматривает возможность проведение чемпионата Европы в одной стране или даже городе.

Об этом сообщил глава правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге. По его словам, в УЕФА понимают сложность реализации изначального плана организовать турнир в 11 странах в условиях пандемии, информирует The Times.

"Мы не должны забывать, что идея проведения этого особого турнира возникла еще до появления коронавируса. В ЕС хотели, чтобы футбол был во всей Европе. Я знаю, что президент УЕФА, который очень серьезно относится к ситуации с COVID-19, думает, не будет ли разумнее провести Евро в одной стране. При соблюдении всех необходимых мер", – сказал Румменигге.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о том, что УЕФА подготовил четыре варианта проведения Евро-2020.