Помощник Луческу поделился впечатлениями от первой победы "Динамо" в 2021 году

Помощник главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Эмилиан Карас считает, что киевляне провели хороший матч против солигорского "Шахтера", диктуя свои условия на поле в обоих таймах.

В интервью официальному сайту столичного клуба ассистент румынского наставника отметил, что в первой половине встречи "Динамо" хоть и доводило мяч до штрафной площади соперника, но это не помогало команде создавать опасные моменты. После перерыва, по его словам, ситуация изменилась в лучшую сторону.

"С нашей стороны была хорошая игра – ребята хорошо двигались и в первом, и во втором тайме, хорошо контролировали мяч и диктовали свои условия. К сожалению, в первом тайме мы создали очень мало моментов, хотя мяч до штрафной площади соперника доводили, но дальше не рисковали – не подавали и не простреливали. Над этим нужно поработать. Во втором тайме действовали активнее, лучше подавали угловые, зарабатывали стандарты, хорошо выходили из защиты в контратаки, могли забить еще. По большому счету оба тайма прошли под нашу диктовку, мы сыграли неплохой матч", – поделился своим мнением Карас.

Он также рассказал о ситуации со следующими контрольными поединками "Динамо" после того, как третий спарринг клуба был отменен из-за коронавируса.

"Работа по поиску замены соперника ведется, но, если никого не найдем, сыграем двухсторонку между собой или просто проведем тренировки. Все будет зависеть от организаторов и от того, как главный тренер оценит состояние наших игроков и решения, которое он примет", – раскрыл планы тренерского штаба Карас.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" легко победило "Шахтер" из Солигорска со счетом 2:0. В первом поединке 2021 года киевляне уступили варшавской "Легии".