УЕФА с условием разрешил "Героям слава!" Спортивные итоги 11 июня

В УАФ нашли способ оставить "Героям слава!" на форме сборной Украины на Евро-2020, а УЕФА разрешил этот слоган на форме сборной Украины, но при одном условии.

Кроме того, в сборной России выявили коронавирус за день до матча с Бельгией на Евро-2020.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 11 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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