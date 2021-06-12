УЕФА с условием разрешил "Героям слава!" Спортивные итоги 11 июня
В УАФ нашли способ оставить "Героям слава!" на форме сборной Украины на Евро-2020, а УЕФА разрешил этот слоган на форме сборной Украины, но при одном условии.
Кроме того, в сборной России выявили коронавирус за день до матча с Бельгией на Евро-2020.
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