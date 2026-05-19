"За что вы нам так? Что мы вам плохого сделали? Хватит. Прекратите это. Это просто кошмар", – житель Москвы, который жаловалась на украинские дроны на фоне Кремля, стал почти мемом из-за потрясающего невежества россиян и полного отсутствия саморефлексии.

С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, разжигала и поддерживала сепаратистские движения на востоке Украины, а в 2022-м начала полномасштабное вторжение, россияне принесли украинцам неописуемое количество смерти, потерь и страданий. Города, стертые с лица земли. Сотни тысяч убитых. Самый большой кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны, когда до 11 миллионов человек были вынуждены оставить свои привычные жизни. Миллиарды долларов убытков.

Замученные и заморенные голодом военнопленные в российских тюрьмах. Похищенные гражданские. Похищенные дети. Застенки на оккупированных территориях. Охота дронами на гражданских в Херсоне. Заморенные голодом Алешки. Экологические катастрофы. Уничтожение энергетической инфраструктуры с целью заморозить украинцев зимой. Прямые удары ракетами и дронами по жилым домам, больницам, школам и детским учреждениям. Двойные удары. Истребление целого поколения самых ярких, самых смелых и самых патриотичных украинцев, которые с первых дней стали на защиту своей земли, и очень мало кого из них еще осталось в живых. Тысячи молодых вдов. Девять этажей многоэтажки, обвалившихся рядом с домом моих родителей после ракетного удара, который убил 24 человека, включая двух сестер, которые уже потеряли отца. Россияне убили всю семью их матери. Я могу продолжать этот список днями – как и любой другой украинец, в Украине или за рубежом.

Так зачем спрашивать? Что вообще может быть в головах этих людей, чтобы задавать такой вопрос с таким искренним непониманием?

Неужели они действительно могут не знать о войне, которую Россия ведет против Украины? Я в это не верю. Возможно, они не знают всех фактов, перечисленных выше, но они точно знают, что между двумя странами идет война.

Или им приказали ФСБ или кто-то другой изображать эту наивность в пропагандистских целях? Я также в это не верю. Их реакция выглядит слишком естественной, и я не вижу, как демонстрация невежества населения могла бы помочь российским властям достичь каких-либо своих целей. Неужели санкции отменят только потому, что жители Москвы не понимают причинно-следственных связей? Не думаю.

Или они считают себя какими-то особыми людьми, которые имеют право жить, тогда как украинцев Бог создал только для того, чтобы удовлетворять жажду их лидеров к смерти и разрушениям, чтобы их солдаты зарабатывали деньги, а экономика работала на украинской крови? Думаю, это ближе к правде. Россия стала крупнейшей страной на Земле благодаря постоянному расширению контроля над новыми территориями, истребляя значительную часть коренного населения и ассимилируя и эксплуатируя остальных. Возможно, многие россияне теперь подсознательно считают, что им суждено быть агрессорами, а другим – в частности украинцам – жертвами. Почему же тогда должен меняться естественный порядок вещей?

Впрочем, я считаю, что другое объяснение такого поведения заключается в инфантилизации россиян, которую описывает писательница Эльвира Бари, россиянка, которая пытается объяснить иностранной аудитории природу российской власти и общества. Ее видео показались мне очень интересными.

Она пишет, что когда смотрит видео москвичей, которые жалуются на украинские дроны над Москвой, то не видит взрослых. Она видит маленьких мальчиков и девочек.

"Мужчины видят что-то, что летит в небе, снимают это на телефон и растерянно ругаются. Что-то наконец-то нарушило скучную рутину повседневной жизни, и их реакция почти детская: "Черт. Вау. Посмотрите на это". Это реакция детей. Девочек и мальчиков. Девочки плачут и паникуют. Мальчики с восторженным любопытством смотрят, что там горит".

Бари объясняет, что веками российские правители держали население "в состоянии искусственного детства".

"Крепостничество означало, что ты не можешь ничего делать без разрешения родительской фигуры – господина. Он имел над тобой такую же власть, как отец в патриархальной семье. Советская система работала так же. Этот инфантилизм культивировался намеренно и системно, потому что он является одной из основ политической власти в России. Иначе как управлять миллионами людей? Если бы они были действительно взрослыми – людьми, способными принимать самостоятельные решения, – ни одной спецслужбы в мире не хватило бы, чтобы их контролировать.

Инфантилизированный человек не спрашивает главу семьи, что он делает и почему. Он воспринимает все как часть естественного порядка. Отец знает лучше. Отец тебя кормит, одевает, наказывает, бьет, лишает наследства – или, наоборот, делает тебя любимым ребенком. Это не вопрос морали или ценностей. Это вопрос социальной структуры. Это одна из причин, почему в России не было массовых протестов против войны в Украине".

В 2014 году, во время аннексии Крыма, я была шокирована, когда моя бывшая одноклассница, которая живет в Москве, сказала мне, что я не могу возмущаться, потому что "люди наверху уже все решили", "мы не можем знать всего" и "кто мы такие, чтобы это оспаривать?" Фактически она полностью делегировала власти не только политические решения, но и моральное суждение, отказавшись даже задуматься над тем, что ее страна напала на мою.

Мы слышали похожие слова от родственников и других людей, которые можно свести к фразе: "Мы маленькие люди, и от нас ничего не зависит" – полная противоположность тому, как украинцы воспринимают себя и свои отношения с властью.

Это также может объяснить жгучую ненависть к народному восстанию в Киеве в 2014 году и желание наказать украинцев за то, "что прыгали на Майдане". Дело не в том, что россияне ненавидят прыжки как таковые, а в том, что украинцы действовали без разрешения власти – и фактически вопреки ей, – тем самым разрушая всю российскую картину мира.

Это также помогает объяснить, с какой легкостью Евгений Пригожин и его силы продвигались к Москве, не встречая сопротивления местных жителей, а также почему Цезарь, заместитель командира добровольческого легиона "Свобода России", который воюет на стороне Украины, так легко говорит о возможности взять Москву. Дети просто предполагают, что взрослые уже между собой все решили – или что тот, кто сильнее, автоматически становится их новым папой. "Кто мы такие, чтобы вообще думать о таких вещах?"

Иногда и украинцы демонстрируют признаки инфантилизма – возможно, это остатки советского прошлого – в бессмысленных онлайн-ссорах, периодическом заглатывании примитивных пропагандистских нарративов или демонстрации абсурдных предубеждений и верований. Однако с 1991 года, а особенно с 2014-го и 2022-го, украинская нация повзрослела поразительно. Я только надеюсь, что украинцы – не единственные взрослые в этой комнате.