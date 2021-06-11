"Украина" сняла с трансляции стартовый матч России на Евро-2020

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Сборная России по футболу

Стартовый матч сборной России на чемпионате Европы 2020 года не будет показан на телеканале "Украина", как это планировалось изначально. Вместо поединка команды Станислава Черчесова с Бельгией в эфире покажут игру группы А.

Поединок россиян и бельгийце состоится в субботу, 12 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Россия. Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Россия и Бельгия играли в отборе к Евро-2020.

Общенациональный канал планировал показ игры "красных дьяволов" и россиян, однако позже изменил эфирную сетку. Теперь в 16:00 в телепрограмме "Украины" значится поединок квартета А Уэльс – Швейцария.

Видео дня

В то же время матч Бельгия – Россия зрители смогут увидеть на каналах "Футбол 1" и "Футбол 2". Здесь показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

ТРК "Украина" 12 июня покажет матч Уельс – Швейцария.

Российским футболистам на Евро-2020 также будут противостоять команды Дании и Финляндии.

Расписание России на Евро-2020:

12.06 (22:00). Россия – Бельгия

16.06 (16:00). Финляндия – Россия

21.06 (22:00). Россия – Дания

Группы Евро-2020.
Расписание группового этапа Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, россиян не пустили на матчи чемпионата Европы по футболу в Данию. РФ внесли в оранжевую карантинную зону, из которой попасть в Королевство можно только в исключительных случаях, к которым игры Евро-2020 не относятся. Таким образом, подопечные Черчесова лишились поддержку на поединке против Дании 21 июня.

Евро-2020Бельгия - Россия