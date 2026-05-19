Сегодня вместе с коллегами по Ассоциации прифронтовых городов и громад обратился к Правительству и Верховной Раде по недопущению массового, неконтролируемого привлечения трудовых мигрантов.

Я категорически не согласен с тем, что сложную проблему дефицита кадров Украине предлагают решать самым примитивным путем – через массовый импорт дешевой рабочей силы.

Мировой опыт демократических стран доказывает, что такой подход консервирует технологическую отсталость. Если нам и нужны иностранцы на рынке труда, то это должен быть жестко квотированный процесс: содержание иностранных студентов, которые уже адаптированы в Украине, и точечное привлечение исключительно высококвалифицированных специалистов под сложные инженерные или технологические проекты восстановления.

Но – и здесь не может быть двух мнений – прежде всего работой должны быть обеспечены граждане Украины.

У нас есть огромный внутренний резерв. Сотни тысяч ветеранов, которые уже сейчас и особенно после достижения справедливого долговременного мира будут нуждаться в нормальных рабочих местах и полноценной реинтеграции в гражданскую жизнь. Миллионы людей, которые вынуждены были выехать за границу. Кто-то вообще серьезно оценивал украинский кадровый потенциал перед тем, как продвигать идею массовой миграции?

Украине нужна принципиально другая трудовая политика. Это масштабные программы переквалификации и поддержка специалистов 50+, реальные первые рабочие места для молодежи, гарантированные программы занятости для ВПЛ. Мы должны создавать экономические условия для возвращения украинцев домой. И здесь ключевую роль играет горизонтальное сотрудничество и побратимские связи наших городов с западными муниципалитетами – именно через такие прочные партнерства мы способны привлекать инновационные производства на места, создавая реальный стимул для людей возвращаться.

По оценкам ООН, значительная часть украинцев, выехавших из-за войны, колеблется относительно возвращения. В таких условиях мы просто не имеем права подавать тем людям, которые еще хотят жить дома, сокрушительный сигнал: "На ваше место уже ищут других". Как и не имеем права оставлять без поддержки тех, кто остается в Украине.