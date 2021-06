Украинка Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/8 финала Roland Garros

Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – Roland Garros, призовой фонд которого составляет 34 миллиона евро. В третьем круге турнира наша соотечественница не оставила шансов представительнице России Варваре Грачевой, разгромив ее в двух партиях – 6:1, 6:2.

You're just too good @marta_kostyuk 😍❤️ into the 4th round 💪🏻 pic.twitter.com/ywVEcZAWAy