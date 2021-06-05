Украинка Костюк разгромила россиянку и вышла в 1/8 финала Roland Garros

Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – Roland Garros, призовой фонд которого составляет 34 миллиона евро. В третьем круге турнира наша соотечественница не оставила шансов представительнице России Варваре Грачевой, разгромив ее в двух партиях – 6:1, 6:2.

You're just too good @marta_kostyuk 😍❤️ into the 4th round 💪🏻 pic.twitter.com/ywVEcZAWAy — Yazid (@yazidrygoes) June 5, 2021

Для победы Костюк хватило всего лишь 61 минуты. За это время наша теннисистка пять раз подала навылет, реализовала четыре из шести брейк-поинтов и выиграла 17 активных розыгрышей. В пассиве Марты две двойные и 11 невынужденных ошибок.

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Костюк очень убедительно смотрелась на своей первой подаче, где выиграла 86% розыгрышей против лишь 53% у россиянки. Отметим, что Грачева занимает 88-е место в мировом рейтинге. Костюк находится на 81-й строчке.

За выход в четвертьфинал украинка поспорит с победительницей пары Анетт Контавейт (Эстония) – Ига Свентек (Польша). Обе спортсменки находятся значительно выше Костюк в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Уроженка Таллина имеет 31-й номер, а ее соперница занимает девятую строчку.

Ранее 5 июня лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина проиграла в третьем круге Roland Garros чешке Барборе Крейчиковой – 3:6, 2:6.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Roland Garros вспыхнул скандал вокруг российской теннисистки Яны Сизиковой. Спортсменку арестовали по подозрению в игре на букмекерские конторы.