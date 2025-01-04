Путин хотел ударить 'ядершей', но Китай его не поддержал - Блинкен

Россия была близка к применению ядерного оружия против Украины. Однако это, вероятно, предотвратило позицию Китая.

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Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Financial Times. По словам Блинкена, в Вашингтоне серьезно обеспокоились, когда разведка предоставила информацию о возможности использования Москвой ядерного арсенала.

Отмечается, что Путин всерьез, по крайней мере, обдумывал такую возможность.

"Даже когда вероятность растет с 5 до 15 процентов, когда речь идет о ядерном оружии, нет ничего более серьезного", – отметил госсекретарь США.

Блинкен отметил, что, несмотря на напряженность в отношениях между США и Китаем из-за войны в Украине, ядерная проблема стала тем исключительным случаем, где Пекин и Вашингтон могли действовать в унисон. По его словам, у американских чиновников есть основания полагать, что китайское руководство прямо обратилось в Кремль с призывом избегать эскалации.

"У нас есть основания полагать, что Китай вступил в связь с Россией и сказал: "Не ходите туда", – сказал он.

Госсекретарь США также предположил, что это могло произойти в то время, когда США поделились с Пекином информацией о намерениях России разместить ядерное оружие в космосе.

Напомним, аналитики Института изучения войны считают, что Кремль ищет обходные пути от своего длительного бряцания ядеркой. Об этом свидетельствует постоянная зацикленность диктатора Путина на хваленой ракете "Орешник" и российских неядерных средствах сдерживания.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину тема ядерного оружия стала одним из главных элементов роспропаганды. По данным украинского проекта War of Words, с февраля 2022 года в российских СМИ зафиксировано более 5500 упоминаний о возможности применения ОС.

– Глава МИ-6 Ричард Мур считает, что диверсии и ядерный шантаж являются основными средствами, с помощью которых Кремль надеется запугать Запад и вынудить его отказаться от поддержки Украины.

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