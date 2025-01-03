Многократный чемпион мира погиб во время боевого задания: российские оккупанты убили настоящего воина, которого обожали дети

В боях с российскими оккупантами погиб известный спортсмен и тренер по стилевому каратэ Александр Семенюк. Жизнь многократного чемпиона мира оборвалась во время выполнения боевого задания.

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Александр родился на Волыни и был воспитанником профессионального клуба восточных единоборств "Любарт". О гибели Семенюка сообщил департамент молодежи и спорта городского совета Луцка и подтвердила Украинская федерация каратэ.

"Александр был известен не только своими достижениями на спортивной арене, но и огромным вкладом в развитие каратэ в Украине. Его приверженность спорту и стремление к совершенствованию вдохновляли многих молодых спортсменов", – отметили в УФК.

На преждевременную потерю титулованного и квалифицированного специалиста и самоотверженного защитника с болью отреагировал заслуженный тренер Украины и основатель черновицкого клуба "Лидер" Александр Пикулин.

"Александр был не просто воином. Для меня он олицетворял целую эпоху украинского каратэ, на которую я равнялся, с которой соперничал и благодаря которой когда-то поверил в себя. Его путь был примером для многих: путь честности, силы и достоинства", – считает Пикулин.

В национальной федерации также отметили, что Украина потеряла одного из лучших своих сыновей, а его наследие останется в сердцах многих как пример настоящего спортсмена, воина и наставника.

"Александр был очень добрым и искренним человеком, очень любил детей, был настоящим воином. Вспоминаю, когда наш сын был на спортивных сборах в лагере по карате, Саша постоянно водил нашего маленького Тарасика за ручку как самого маленького и постоянно отдавал ему свой обед, так как наш малыш никак не мог наесться. Тарасик очень любил его, постоянно вспоминал теплым словом. Оба родились 10.03, обоих Господь забрал к себе. Жаль, очень жаль, что так. Царство небесное Герою!", – вспомнил тренера Олег Яковенко.

"Хорошим человеком был и хорошим спортсменом. Бойцом. Таких, как Саша, нужно увековечивать в наших клубах, школах и нашей памяти", – отзывались люди, лично знавшие Александра.

"Не хватит слов, чтобы описать, насколько правильным и настоящим был Саша. Огромная благодарность за все, что он сделал за свою жизнь! Не хватает слов, чтобы выразить печаль и печаль от такой утраты!", – отмечали знакомые Семенюка из Луцка.

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