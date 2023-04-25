Теннисистка из РФ, которую не пустили на рейс, пришла на пропагандистское шоу и обвинила Запад в национализме

Российская теннисистка Виталия Дьяченко, которую не пустили на рейс одной из польских авиакомпаний, обвинила союзников Украины в дискриминации по национальному признаку. При этом она она не считает себя ответственной за военные преступления своей страны, так как "никогда не высказывалась на тему того, что происходит в мире".

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Примечательно, что такое заявление Дьяченко сделала в эфире пропагандистского шоу "Есть тема", которые выходит на канале "Матч ТВ". 250-я ракетка мира отметила, что поляки предоставили ей список из 10 пунктов, согласно которым официальная Варшава разрешает въезд в страну представителей террористического государства.

"В правилах авиакомпании есть соответствующие бумаги, где говорится, что русским отказано в полетах и есть 10 пунктов, кому можно сесть на самолет. Мне так легко отдали паспорт и сказали: "Отойдите, следующий". Я спросила, почему. А мне ответили: "Потому что русская". Настолько в лицо этот национализм и расизм. Все это продолжалось около 8 часов на стойке регистрации, я держалась как могла. Я просто хотела, чтобы эту историю узнали люди. Я никогда не высказывалась на тему того, что происходит в теннисе и в мире, но я очень устала. Это был огромный шок и стресс", – сказала 32-летняя уроженка Сочи.

Ранее первая ракетка мира Ига Швентек, которая с февраля прошлого года постоянно заявляла о своей поддержке Украины, впервые с того момента вышла на корт без желто-синей ленты.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Беларуси и фанатка диктатора Александра Лукашенко Арина Соболенко по-хамски ответила украинцам после вопроса о самопровозглашенном президенте своей страны.

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