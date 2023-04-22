Лучшая теннисистка мира впервые не поддержала Украину и объяснилась

Первая ракетка мира Ига Швентек, которая с февраля прошлого года постоянно заявляла о своей поддержке Украины, впервые с того момента вышла на корт без желто-синей ленты. На турнире Stuttgart Open 2023 Ига 21-летняя спортсменка была замечена без какой-либо украинской символики.

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Это происшествие привлекло внимание теннисного мира, вынудив Швентек дать комментарий. Полячка заявила, что она по-прежнему выступает за скорейшую победу Украины в войне с Россией и инцидент с отсутствием ленты связан исключительно с невнимательностью с ее стороны.

"Я ее забыла. Это просто моя глупость. Ничего не изменилось. Да, я забыла в раздевалке", — сказала Ига на пресс-конференции.

Польская спортсменка также выразила свое мнение по поводу недавнего решения МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в мировых спортивных мероприятиях. Она заявила, что, хотя права человека важны, нельзя нарушать принципы, связанные с войной.

"Права человека важны, но я всегда чувствую, что есть ценности, к которым нужно относиться уважительно, а война — это не то, чего мы хотим. Я довольно открыто говорила об этом с самого начала", — сказала она.

Трехкратная чемпионка турниров Большого шлема также выразила недовольство тем, что нынешняя ситуация сложнее, чем в начале войны. Она отметила, что в прошлом году в отношении спортсменов, в том числе теннисистов из России и Белоруссии, были введены более строгие меры, которые сейчас смягчаются, при том, что в войне ничего не поменялось.

"Сейчас ситуация достаточно сложная. Сначала их запретили в других видах спорта, но не в теннисе. Потом немного ослабили запреты. Российских и белорусских атлетов начинают допускать, что довольно странно, так как я вижу, что в Украине ничего не изменилось", — сказала она.

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