'Они могут это сделать'. Первая ракетка Беларуси по-хамски ответила украинцам после вопроса про Лукашенко

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко высказалась на тему волны ненависти к ней, которую она получает в социальных сетях и медиапространстве. По словам второй ракетки мира, она не сделала ничего плохого Украине.

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24-летняя уроженка Минска уверена, что есть люди, которые ее не любят только потому, что она родился в Беларуси. Соболенко, комментируя выступление своего диктатора Александра Лукашенко, который публично ее похвалил, заявила, это его право.

"Он может говорить все, что захочет. Я не имею никакого отношения к политике. Я просто спортсмен, да, из Беларуси. Если после его выступления украинцы возненавидят меня еще больше, то что мне делать? Если они чувствуют себя лучше, ненавидя меня, я рада помочь им в этом. Они могут это сделать", – цитирует титулованную спортсменку Tennis Majors.

Теннисистка призналась, что старается меньше бывать в интернете, чтобы не видеть плохих комментариев.

"Я смогу сосредоточиться на себе и своей игре и не впадать в депрессию из-за этой ситуации", – заявила Арина.

24 марта Соболенко на пресс-конференции перед стартом турнира Miami Open коснулась темы отношений с украинскими игроками. По словам второй ракетки мира ей было очень тяжело, так как она никогда раньше не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке

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