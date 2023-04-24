'Как с гражданином 3-го класса': теннисистка из РФ пожаловалась, что ее не пустили на рейс 'из-за моей национальности'

Российская теннисистка Виталия Дьяченко закатила истерику в социальных сетях после того, как ее отказали в посадке на рейс польской авиакомпании LOT Каир – Варшава – Ницца. Представительница страны-агрессора голословно обвинила западных соседей Украины в дискриминации по национальному принципу, забыв о том, что Варшава запретила въезд гражданам РФ.

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Об этом 250-я ракетка мира написала на своей странице в Instagram. Дьяченко выразила возмущение действиями сотрудников авиакомпании, а также заявила, что с ней обращались, "как с гражданином 3-го класса из-за моей национальности", и это не изменит ситуацию в мире.

"Правила авиакомпаний – запретить летать русским рейсами LOT Airlines! У меня были все письма поддержки, но в современном теннисе это ничего не меняет для реальности. В результате я застряла на 18 часов в аэропорту Каира, ночью без еды, сна и возможности улететь! Cо мной обращались, как с гражданином 3-го класса (из-за моей национальности), потратила пару тысяч евро (все это мелочи) потому что, к большому сожалению у меня нет возможности попасть на турнир. Как профессиональный спортсмен, который играет без флага и не представляет свою страну, просто любит свое дело, карьеру, любит теннис всю свою жизнь... Справедливо ли это по отношению к спортсменам, которые не имеют никакого отношения к данной ситуации?" – отметила Дьяченко.

Отметим, что Виталия никак не комментирует войну своей страны против Украины. Ранее первая ракетка мира Ига Швентек, которая с февраля прошлого года постоянно заявляла о своей поддержке Украины, впервые с того момента вышла на корт без желто-синей ленты.

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Беларуси и фанатка диктатора Александра Лукашенко Арина Соболенко по-хамски ответила украинцам после вопроса о самопровозглашенном президенте своей страны.

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