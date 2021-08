Свитолина завоевала 16-й титул в карьере, став победительницей турнира в Чикаго

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 в мировом рейтинге WTA) одержала победу в финале турнира в Чикаго WTA WTA Chicago Women's Open. Она обыграла француженку Ализе Корне (№68) со счетом 7:5, 6:4. В карьере 26-летней украинки это 16-я победа в одиночном разряде и первый титул в 2021 году.

Свитолина выполнила 6 брейков и потеряла 4 гейма на своей подаче. Последними минутами двухчасовой игры поделились на Twitter-странице WTA, объявив о победе украинки.

Во время игры обе девушки обращались за помощью к физио. Корне в итоге упустила шанс получить 7 титул WTA в своей карьере.

Отметим, что Свитолина и Корне до этого встречались на кортах Тура семь раз (счет в очных поединках 5-3).

Последний раз Свитолина становилась победительницей турнира WTA еще в сентябре-2020 в Страсбурге.

Добавим, что уже 30-го августа текущего года украинская теннисистка встретится с Ребеккой Марино из Канады на последнем в сезоне турнире "Большого шлема" US Open.

