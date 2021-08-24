'Победители!' Свитолина трогательно поздравила украинцев с Днем Независимости

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поздравила соотечественников с 30-летием независимости страны. Бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 года в Токио отметила, что испытывает гордость в связи с национальным праздником.

На своей странице в социальной сети Instagram спортсменка опубликовала видеоколлаж, на котором собрала различные фото, связанные с Украиной. Она также добавила, что празднует этот день со всей нацией.

Видео дня

"Независимость... Сколько силы, достоинства и любви в этом слове! Мы украинцы – победители. Мы сильны духом, целеустремленные, мы чтим и уважаем свою культуру, традиции и историю. Мы празднуем сегодня этот день вместе!" – подписала пост Элина. При этом стоит отметить, что запись сделана на украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на военном параде ко Дню Независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды легендарным Андрею Шевченко и Сергею Бубке. В свою очередь скандальная чемпионка Олимпиады-94 Оксана Баюл, которая отказалась от украинского гражданства, показала фото с флагом США.