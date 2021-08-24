"Победители!" Свитолина трогательно поздравила украинцев с Днем Независимости

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Теннис
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'Победители!' Свитолина трогательно поздравила украинцев с Днем Независимости

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина поздравила соотечественников с 30-летием независимости страны. Бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 года в Токио отметила, что испытывает гордость в связи с национальным праздником.

На своей странице в социальной сети Instagram спортсменка опубликовала видеоколлаж, на котором собрала различные фото, связанные с Украиной. Она также добавила, что празднует этот день со всей нацией.

Элина Свитолина взяла медаль Олимпийских игр.
Элина Свитолина в "бронзовом" финале Олимпиады-2020.
Видео дня
Свитолина поздравила украинцев с Днем Независимости.

"Независимость... Сколько силы, достоинства и любви в этом слове! Мы украинцы – победители. Мы сильны духом, целеустремленные, мы чтим и уважаем свою культуру, традиции и историю. Мы празднуем сегодня этот день вместе!" – подписала пост Элина. При этом стоит отметить, что запись сделана на украинском языке.

Элина Свитолина
Элина Свитолина на Олимпиаде в Токио.
Свитолина в форме сборной Украины по футболу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на военном параде ко Дню Независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды легендарным Андрею Шевченко и Сергею Бубке. В свою очередь скандальная чемпионка Олимпиады-94 Оксана Баюл, которая отказалась от украинского гражданства, показала фото с флагом США.

День НезависимостиЭлина Свитолина