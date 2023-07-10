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Свитолина – Швентек: во сколько и где смотреть четвертьфинал Wimbledon-2023

Александр Чеканов
Теннис
2 минуты
459
Свитолина – Швентек: во сколько и где смотреть четвертьфинал Wimbledon-2023

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина во вторник, 11 июля, проведет четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Великобритании по теннису – Wimbledon-2023. 28-летняя уроженка Одессы за путевку в следующий этап турнира сразится с лидером мирового рейтинга Игой Швентек из Польши.

Видео дня

Поединок состоится на центральном корте лондонского супертурнира. Начало матча – не ранее 15:30 по киевскому времени.

Свитолина – Швентек: во сколько и где смотреть четвертьфинал Wimbledon-2023

Украинские любители тенниса смогут поддержать Элину благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. Он доступен на видеосервисах Megogo, платформе Volia TV, а также в приложении телеканала и на сайте app.setantasports.com.

Кроме того, эфир из столицы Великобритании проведет мировой телевизионный гигант "Евроспорт". Его также можно посмотреть на Megogo и Volia TV.

Свитолина – Швентек: во сколько и где смотреть четвертьфинал Wimbledon-2023
Свитолина – Швентек: во сколько и где смотреть четвертьфинал Wimbledon-2023

Свитолина и Швентек, которая известна своей поддержкой Украины в войне с Россией, встречались друг с другом всего один раз. В 2021 году в четвертьфинале грунтового турнира в Риме сильнее была Ига – 6:2, 7:5.

Напомним, Свитолина вышла в четвертьфинал Wimbledon-2023, обыграв беларуску Викторию Азаренко. Украинка после игры не стала пожимать руку сопернице, а болельщики освистали Викторию. Представительница РБ возмутилась тем, что СМИ делают акцент на поведении фанатов.

Свитолина – Швентек: во сколько и где смотреть четвертьфинал Wimbledon-2023

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Элина Свитолина специально делает антироссийские выступления из-за страха перед соотечественниками. А болельщики из РФ взбесились из-за успеха украинской теннисистки на Wimbledon-2023.

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