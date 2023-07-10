Свитолина – Швентек: во сколько и где смотреть четвертьфинал Wimbledon-2023

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина во вторник, 11 июля, проведет четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Великобритании по теннису – Wimbledon-2023. 28-летняя уроженка Одессы за путевку в следующий этап турнира сразится с лидером мирового рейтинга Игой Швентек из Польши.

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Поединок состоится на центральном корте лондонского супертурнира. Начало матча – не ранее 15:30 по киевскому времени.

Украинские любители тенниса смогут поддержать Элину благодаря прямой трансляции на телеканале Setanta Sports. Он доступен на видеосервисах Megogo, платформе Volia TV, а также в приложении телеканала и на сайте app.setantasports.com.

Кроме того, эфир из столицы Великобритании проведет мировой телевизионный гигант "Евроспорт". Его также можно посмотреть на Megogo и Volia TV.

Свитолина и Швентек, которая известна своей поддержкой Украины в войне с Россией, встречались друг с другом всего один раз. В 2021 году в четвертьфинале грунтового турнира в Риме сильнее была Ига – 6:2, 7:5.

Напомним, Свитолина вышла в четвертьфинал Wimbledon-2023, обыграв беларуску Викторию Азаренко. Украинка после игры не стала пожимать руку сопернице, а болельщики освистали Викторию. Представительница РБ возмутилась тем, что СМИ делают акцент на поведении фанатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Элина Свитолина специально делает антироссийские выступления из-за страха перед соотечественниками. А болельщики из РФ взбесились из-за успеха украинской теннисистки на Wimbledon-2023.

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