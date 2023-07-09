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Свитолина впервые в карьере победила Азаренко и вышла в 1/4 финал Wimbledon

Максим Иншаков
Теннис
2 минуты
1,9 т.
Свитолина впервые в карьере победила Азаренко и вышла в 1/4 финал Wimbledon

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№75 WTA) третьем круге Wimbledon обыграла вторую ракетку Беларуси Викторию Азаренко (№20 WTA). Поединок 1/8 финала завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11).

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До этого соперницы 5 раз встречались между собой и ни разу украинка не побеждала.

Старт встречи начался неудачно для 28-летней одесситки. Элина не успевала за быстрыми подачами соперницы, вчистую програв первый сет. Спортсменка из Беларуси грамотно сыграла на важных подачах, не дав ни одного шанса на брейк.

Свитолина впервые в карьере победила Азаренко и вышла в 1/4 финал Wimbledon

Во второй партии Азаренко легко повела 2:0, но Свитолина смогла переломить матч. Украинка с каждым геймом наращивала мощность, глубину и силу ударов. Соперница начала заметно выдыхаться, в то время как наша теннисистка продолжала держать ритм.

Свитолина впервые в карьере победила Азаренко и вышла в 1/4 финал Wimbledon

Единственное, чего не хватало Свитолиной в этот момент, это направленного обратного кроса.

Третий сет Элина начала феерически. Свитолина просто гоняла белоруску по корту, раз за разом разводя ее по разным углам, оформив рывок 3:0. Немного расслабившись представительница Украины отдала инициативу оппонентке и та смогла сравнять счет.

Свитолина впервые в карьере победила Азаренко и вышла в 1/4 финал Wimbledon

После этого пошла настоящая игра нервов, где одесситка местами демонстрировала гениальный теннис, а местами совершала нелепые ошибки. Матч дошел до на тай-брейка, где увереннее сыграла 4-я ракетка Украины.

Свитолина впервые в карьере победила Азаренко и вышла в 1/4 финал Wimbledon

"После рождения дочки, это второй самый счастливый момент моей жизни. Такая поддержка на трибунах, что мне сложно сдержать слезы. Это невероятная победа. Я знаю, как сейчас тяжело украинцам и поэтому билась за каждое очко", – прокомментировала победу Элина.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с первой ракеткой мира Игой Швентек.

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