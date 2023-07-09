Свитолина впервые в карьере победила Азаренко и вышла в 1/4 финал Wimbledon

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№75 WTA) третьем круге Wimbledon обыграла вторую ракетку Беларуси Викторию Азаренко (№20 WTA). Поединок 1/8 финала завершился со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11).

Видео дня

До этого соперницы 5 раз встречались между собой и ни разу украинка не побеждала.

Старт встречи начался неудачно для 28-летней одесситки. Элина не успевала за быстрыми подачами соперницы, вчистую програв первый сет. Спортсменка из Беларуси грамотно сыграла на важных подачах, не дав ни одного шанса на брейк.

Во второй партии Азаренко легко повела 2:0, но Свитолина смогла переломить матч. Украинка с каждым геймом наращивала мощность, глубину и силу ударов. Соперница начала заметно выдыхаться, в то время как наша теннисистка продолжала держать ритм.

Единственное, чего не хватало Свитолиной в этот момент, это направленного обратного кроса.

Третий сет Элина начала феерически. Свитолина просто гоняла белоруску по корту, раз за разом разводя ее по разным углам, оформив рывок 3:0. Немного расслабившись представительница Украины отдала инициативу оппонентке и та смогла сравнять счет.

После этого пошла настоящая игра нервов, где одесситка местами демонстрировала гениальный теннис, а местами совершала нелепые ошибки. Матч дошел до на тай-брейка, где увереннее сыграла 4-я ракетка Украины.

"После рождения дочки, это второй самый счастливый момент моей жизни. Такая поддержка на трибунах, что мне сложно сдержать слезы. Это невероятная победа. Я знаю, как сейчас тяжело украинцам и поэтому билась за каждое очко", – прокомментировала победу Элина.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с первой ракеткой мира Игой Швентек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!