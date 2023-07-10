'Их спортсмены боятся': в России нелепо унизили Свитолину

Знаменитая тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразил абсурдное мнение о неискренности требований Элины Свитолиной к международным теннисным организациям выступить с заявлением о невозможность рукопожатий украинцев с россиянами и беларусами. Представительница страны-агрессорки обвинила наших спортсменов в трусости.

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Об этом Тарасова сказала в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Она добавила, что украинские атлеты специально выступают против российского террористического государства так как якобы боятся попасть под критику соотечественников.

"Если такое заявление официально сделано, то его могут рассмотреть. Но я абсолютно уверена, что никакой реакции на это не будет. Думаю, это было сказано больше из страха, их спортсмены боятся", – заявила бывшая фигуристка.

Накануне Элина Свитолина сотворила феерический камбэк в игре с беларуской Викторией Азаренко и вышла в четвертьфинал Wimbledon-2023. Украинка после игры не стала пожимать руку сопернице, а болельщики освистали Викторию.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Марта Костюк установила уникальный рекорд на Wimbledon-2023. А россияне взбесились из-за выхода Элины Свитолиной в четвертьфинал турнира.

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