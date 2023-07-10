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"Их спортсмены боятся": в России нелепо унизили Свитолину

Александр Чеканов
Теннис
1 минута
3,2 т.
'Их спортсмены боятся': в России нелепо унизили Свитолину

Знаменитая тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразил абсурдное мнение о неискренности требований Элины Свитолиной к международным теннисным организациям выступить с заявлением о невозможность рукопожатий украинцев с россиянами и беларусами. Представительница страны-агрессорки обвинила наших спортсменов в трусости.

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Об этом Тарасова сказала в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Она добавила, что украинские атлеты специально выступают против российского террористического государства так как якобы боятся попасть под критику соотечественников.

"Их спортсмены боятся": в России нелепо унизили Свитолину
"Их спортсмены боятся": в России нелепо унизили Свитолину

"Если такое заявление официально сделано, то его могут рассмотреть. Но я абсолютно уверена, что никакой реакции на это не будет. Думаю, это было сказано больше из страха, их спортсмены боятся", – заявила бывшая фигуристка.

Накануне Элина Свитолина сотворила феерический камбэк в игре с беларуской Викторией Азаренко и вышла в четвертьфинал Wimbledon-2023. Украинка после игры не стала пожимать руку сопернице, а болельщики освистали Викторию.

"Их спортсмены боятся": в России нелепо унизили Свитолину
"Их спортсмены боятся": в России нелепо унизили Свитолину

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Марта Костюк установила уникальный рекорд на Wimbledon-2023. А россияне взбесились из-за выхода Элины Свитолиной в четвертьфинал турнира.

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