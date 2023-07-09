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Азаренко освистали после поражения от Свитолиной на Wimbledon. Видео

Максим Иншаков
Теннис
1 минута
2,4 т.
Азаренко освистали после поражения от Свитолиной на Wimbledon. Видео

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко (№20 WTA) была освистана болельщиками после матча с украинкой Элиной Свитолиной (№76 WTA). Встреча 1/8 финала на Wimbledon между теннисистками завершился победой нашей соотечественницы на тай-брейке.

Видео дня
Азаренко освистали после поражения от Свитолиной на Wimbledon. Видео

После победы Элина отказалась подавать руку Виктории, а уходя со стадиона 33-летняя минчанка вместо благодарности за игру, от любителей тенниса на трибунах получила свист и гул В ответ Азаренко скорчила гримасу фанатам и показала скрещенные руки.

Напомним, что Азаренко является бывшей первой ракетка мира в одиночном разряде. В 2012 году стала олимпийской чемпионкой в миксте с Максимом Мирным.

В ее активе "бронза" Олимпиады-2012 в одиночном разряде. Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде и победительница двух турниров Большого шлема в миксте. За свою карьеру выиграла 30 турниров WTA.

Отметим, что подобный украино-белорусский матч состоялся в мае на Roland Garros, где Марта Костюк в двух сетах уступила Арине Соболенко.

Азаренко освистали после поражения от Свитолиной на Wimbledon. Видео

Тогда Марта также не подала руки Соболенко, но французы освистали именно нашу соотечественницы.

Азаренко освистали после поражения от Свитолиной на Wimbledon. Видео

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