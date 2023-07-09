Азаренко освистали после поражения от Свитолиной на Wimbledon. Видео

Вторая ракетка Беларуси Виктория Азаренко (№20 WTA) была освистана болельщиками после матча с украинкой Элиной Свитолиной (№76 WTA). Встреча 1/8 финала на Wimbledon между теннисистками завершился победой нашей соотечественницы на тай-брейке.

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После победы Элина отказалась подавать руку Виктории, а уходя со стадиона 33-летняя минчанка вместо благодарности за игру, от любителей тенниса на трибунах получила свист и гул В ответ Азаренко скорчила гримасу фанатам и показала скрещенные руки.

Напомним, что Азаренко является бывшей первой ракетка мира в одиночном разряде. В 2012 году стала олимпийской чемпионкой в миксте с Максимом Мирным.

В ее активе "бронза" Олимпиады-2012 в одиночном разряде. Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде и победительница двух турниров Большого шлема в миксте. За свою карьеру выиграла 30 турниров WTA.

Отметим, что подобный украино-белорусский матч состоялся в мае на Roland Garros, где Марта Костюк в двух сетах уступила Арине Соболенко.

Тогда Марта также не подала руки Соболенко, но французы освистали именно нашу соотечественницы.

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