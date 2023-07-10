'Я жертва? Это позор': беларуска Азаренко отреагировала на свист болельщиков после матча со Свитолиной

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко призвала болельщиков и журналистов не сосредотачиваться на теме отказа пожимать руки беларусам и россиянам со стороны украинских теннисисток. 33-летняя уроженка Минска, комментируя свист в свои адрес после поражения от Элины Свитолиной отметила, что уважает решение наших соотечественников.

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Об этом Азаренко заявила на пресмс-конференции после поединка, передает информационное агентство Reuters. Беларуская теннисистка добавила, что считает позором акцент не на ее игре со Свитолиной, а том, как себя повели болельщики на трибунах арены в Лондоне. Она также призвала не считать ее жертвой соперницы.

"Думаю, это был отличный теннисный матч. Если люди будут сосредотачиваться только на рукопожатиях или публике, довольно пьяной публике, которая свистела в конце, это позор. Она не хочет пожимать руки ни русским, ни беларусам. Я уважаю ее решение. Что я должна была сделать? Остаться и ждать? Я жертва? Жертва, что кто-то не пожал мне руку? Прекратите... Этот разговор о рукопожатиях не изменит жизнь", – сказала Виктория.

Свитолина впервые вышла в четвертьфинал Wimbledon-2023. Россияне взбесились из-за успеха украинской теннисистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова из России заявила, что Элина Свитолина специально делает антироссийские выступления из-за страха перед соотечественниками.

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