"Язык засунула в одно место": Свитолина взбесила россиян победой на Wimbledon, а беларуску отправили на картошку
Болельщики из РФ не очень стойко восприняли победу украинки Элины Свитолиной над беларуской Викторией Азаренко в четвертом круге Уимблдона-2023, устроив привычную истерику с фразами "обидно за Вику" и "кем это дерьмецо себя вообразило?". Безусловно, в 1/8 финала британского турнира Большого шлема россияне болели за минчанку, но некоторые даже восхитились характером одесситки.
OBOZREVATEL собрал реакцию читателей ведущих спортивных сайтов РФ на волевую победу украинки Свитолиной, которая впервые в карьере обыграла Азаренко и вышла в четвертьфинал Уимблдона.
"Красивый матч двух мамочек, боевой, я б сказал, чуть-чуть Виктории не повезло, разница в итоговом результате 2 очка – с ума сойти, конечно. Ребята, пожалуйста, перестаньте приплетать постоянно политику, давайте писать по чесноку, но ведь обе боролись девчонки до конца, обе молодцы, одной повезло чуть больше", – написал один из наиболее адекватных фанатов.
"Смотрел несколько матчей на последних турнирах, в которых она участвовала, – видно, что матчи вытаскивает на характере, до последнего играет, не теряет концентрацию и ждет ошибки соперницы", – отметил читатель с ником eple особенности игры Свитолиной после декрета.
"Валидольный, огненный матч! Обе красотки, но как вытащила Элина!" – была в восторге Emma Nevskaia.
Хотя, конечно, вспомнили, что "политизированные" британцы отдали уайлд-кард именно Свитолиной, а не россиянке Потаповой. Начались выпады в адрес травмированного мужа Элины Гаэля Монфиса, который пропускает Уимблдон-2023: "Зато Свитолин никакой!"
Те, кто, судя по всему, не смотрел матч или делал это одним глазом, стали писать, что поединок был скучным, а качество игры крайне низким. И уже начали спорить, "укатает" ли в четвертьфинале травяного "мэйджора" полячка Ига Свентек украинку или нет.
Одни россияне сочувствовали Азаренко и не понимали, как она растеряла преимущество, ведя на тай-брейке 7:4, а другие отправляли Викторию на перевоспитание к диктатору Лукашенко и на прополку картошки.
Были замечены в комментариях и болельщики из Беларуси, которых расстраивает и обижает отношение Элины и британской публики к Азаренко, которая была освистана болельщиками. После победы Свитолина отказалась подавать руку оппонентке, а уходя со стадиона, 33-летняя минчанка вместо благодарности за игру от любителей тенниса на трибунах получила свист и гул.
"Происходящее в Украине лично меня, как беларуса, просто ужасает. Я не могу поддерживать ЭТО. Но! Такие вещи, как "не подать руку" и освистывание, ведут лишь ко взаимной ненависти. Я понимаю злобу украинцев, они теперь в каждом из нас видят агрессию. Тем не менее... Неприятно", – написал любитель спорта из Беларуси.
Были претензии и к Украине, что она никак не помогла РБ после развала СССР, а Свитолина играла против Азаренко, а не против Лукашенко и должна была вести себя более дружелюбно и уважительно.
Хотя самым обиженным и ватным напомнили: "Не пожала руку она Вике не за то, откуда она родом. А лишь потому, что язык засунула в одно место и отбрыкивается нафталиновым: "Я вне политики".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стадион в Лондоне устроил овации Свитолиной на Wimbledon, Элина расплакалась в ответ.
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