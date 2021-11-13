Свитолина ответила про смену гражданства после свадьбы с Монфисом

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Теннис
2 минуты
12,5 т.
Элина Свитолина

Пятнадцатая ракетка мира Элина Свитолина призналась, что даже не рассматривает вариант смены гражданства. Украинская теннисистка заявила, что всегда будет любить свою Родину.

Кроме того, Свитолина отметила, что у нее нет никаких привилегий получать паспорт какой-либо другой страны.

Элина Свитолина

"У меня уже есть резиденция в Монако, но я всегда буду выступать за Украину. Я в душе украинка и всегда буду возвращаться на родину, независимо от того, где я буду проживать", – заявила спортсменка в интервью Славе Демину на Youtube-канале "Люкс ФМ".

Видео дня

Также 27-летняя одесситка рассказала, что предложения о смене гражданства были и рассказала об одном случае.

"Мне запомнилось в самом детстве. Мне было 10 лет. Мы несколько недель тренировались в Израиле и там было несколько предложений. Во мне видели перспективную девочку", – подытожила Элина.

Свитолина и Демин

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад лучшая теннисистка Украины после победы на супертурнире в Риме отправилась гулять по столице Италии с украинским флагом.

Свитолина с флагом Украины

Свитолина с удовольствием позировала, закутанная в сине-желтый прапор, привлекая внимания рядовых итальянцев.

Свитолина ест бабушкины блины.

Ранее Элина сравнила Монте-Карло и Одессу, опубликовал фотографии двух городов.

Свитолина и Монфис.

Не так давно украинка рассказала, что ее свадьба с французом Гаэлем Монфисом обошлась во внушительную сумму.

Элина Свитолина вышла замуж за Гаэля Монфиса.

По словам спортсменки это событие помогло ей зарядиться положительными эмоциями после неудачных выступлений на турнирах Большого шлема в 2021 году.

Элина Свитолина