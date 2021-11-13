Свитолина ответила про смену гражданства после свадьбы с Монфисом

Пятнадцатая ракетка мира Элина Свитолина призналась, что даже не рассматривает вариант смены гражданства. Украинская теннисистка заявила, что всегда будет любить свою Родину.

Кроме того, Свитолина отметила, что у нее нет никаких привилегий получать паспорт какой-либо другой страны.

"У меня уже есть резиденция в Монако, но я всегда буду выступать за Украину. Я в душе украинка и всегда буду возвращаться на родину, независимо от того, где я буду проживать", – заявила спортсменка в интервью Славе Демину на Youtube-канале "Люкс ФМ".

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Также 27-летняя одесситка рассказала, что предложения о смене гражданства были и рассказала об одном случае.

"Мне запомнилось в самом детстве. Мне было 10 лет. Мы несколько недель тренировались в Израиле и там было несколько предложений. Во мне видели перспективную девочку", – подытожила Элина.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад лучшая теннисистка Украины после победы на супертурнире в Риме отправилась гулять по столице Италии с украинским флагом.

Свитолина с удовольствием позировала, закутанная в сине-желтый прапор, привлекая внимания рядовых итальянцев.

Ранее Элина сравнила Монте-Карло и Одессу, опубликовал фотографии двух городов.

Не так давно украинка рассказала, что ее свадьба с французом Гаэлем Монфисом обошлась во внушительную сумму.

По словам спортсменки это событие помогло ей зарядиться положительными эмоциями после неудачных выступлений на турнирах Большого шлема в 2021 году.