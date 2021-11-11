На блинах у бабушки теннисистка Свитолина сравнила Монте-Карло и Одессу

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась в соцсетях философскими размышлениями, сопроводив их фотографиями. 26-летняя одесситка, которая в последние годы чаще бывает в Монако, чем на родине, назвала серию кадров необычно: "Одно и то же, но разное".

Свитолина выложила фото из двух городов для сравнения на своей странице в Facebook. Элина сейчас гостит у родителей и бабушки в Одессе, где и побывала у Черного моря.

Холодная погода даже на юге Украины не располагает к пребыванию на пляже.

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А среди пальм в Монте-Карло гулять сейчас приятно: там около 20 градусов тепла. Украинка показала фотографию со скульптурой "Небесное зеркало" с площади возле казино.

Однако и в Одессе достаточно красивых зданий. Одно из них – Оперный театр.

Но больше всего Элину в родном городе привлекает возможность побыть в давно знакомой домашней обстановке, где бабушка щедро накормит блинами.

Напомним, в июле 2021 года наша прима тенниса вышла замуж за француза Гаэля Монфиса, а в августе завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр.

В начале ноября Свитолина восхитилась Киевом: "Мощный и прекрасный".

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина отказывается сниматься в украинских шоу: звезда тенниса назвала причину.

Тем временем лучшие теннисистки мира в вечерних нарядах сверкнули в Мексике.