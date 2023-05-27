Свитолина отказалась пожимать руку россиянке после победы в финале турнира во Франции. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина не стала благодарить за игру россиянку Анну Блинкову (№66 WTA) в финале престижного турнира в Страсбурге. 28-летняя одесситка после победы над москвичкой просто проигнорировала ее.

Видео дня

На видео попал момент, когда Элина пожимает руку судье на вышке, а затем разворачивается и идет к своим вещам. Затем Свитолина приветствует болельщиков и своего тренера.

Как сообщал OBOZREVATEL, решающий матч Свитолина - Блинкова завершился со счетом 6:2, 6:3. Во время своего флеш-интервью наша теннисистка призналась, что отдаст все заработанные деньги украинским детям.

Ранее Свитолина наехала на руководство мирового тенниса из-за того, что то продолжает делать вид, что Россия не нападала на Украину и не ведет на территории нашей страны захватнической войны.

Напомним, что Элина является послом фандрейзинговой платформы UNITED24, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.

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