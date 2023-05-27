Свитолина разбила россиянку и выиграла турнир во Франции

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№508 WTA) стала победительницей турнира WTA 250 в Страсбурге с призовым фондом в $259 000. В финале 28-летняя одесситка обыграла 24-летнюю москвичку Анну Блинкову (№66 WTA).

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Матч продлился более полутора часа и завершился со счетом 6:2, 6:3. Для Элины это стало 17-м одиночным титулом WTA и первой победой с 2021 года, когда она выиграла Chicago Fall Tennis Classic в США.

Матч против россиянки у Свитолиной с первых минут складывался успешно. На старте поединка Элина легко повела в счете 3:0, после чего свое преимущество в сете уже не отдала.

Похожим образом развивались события и во второй партии, при этом второй гейм стал ключевым, ознаменовавшись сверхдолгим розыгрышем, после чего обе спортсменки обменивались брейками.

При счете 4:1 в свою пользу Элина расслабилась, за что едва не поплатилась. Пошли ненужные ошибки, которые едва не стоили украинке сета. Блинкова смогла сократить отставание (3:4), но большего Свитолина ей сделать не позволила.

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