''Желают смерти украинцам'': Свитолина наехала на руководство мирового тенниса

Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) продолжает делать вид, что Россия не нападала на Украину и не ведет на территории нашей страны захватнической войны. Украинские спортсменки во время встречи с функционерами услышали полную тишину и безразличие в ответах на вопросы относительно участие представителей РФ и Беларуси в соревнованиях.

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Об этом в комментарии порталу "Большой теннис Украины" рассказала олимпийская призерка Токио-2020 Элина Свитолина. Она указала руководителям WTA на то, что среди российских теннисисток есть те, которые открыто поддерживают режим диктатора Владимира Путина и его преступления против нашей страны.

"У нас очень яркий пример, как Анастасия Гасанова в своем аккаунте в Instagram оправдывает вторжение России в Украину, оправдывает действия армии РФ и повторяет пропагандистские нарративы относительно войны. Мы фактически имеем в туре человека, открыто пропагандирующего убийства, мародерство, изнасилование, киднепинг, захват территорий в нашей стране. На мои вопросы, адекватно ли это, в ответ мы услышали тишину. Мы не оставим этот вопрос. Если в туре россияне и белорусы поддерживают военную агрессию так же, как и Гасанова, это значит, что они желают смерти украинцам, нашим родным, нашим друзьям, нам в конце концов", – сказала Свитолина.

Ранее белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая поддерживает режим Александра Лукашенко, пожаловалась на ненависть со стороні украинцев. Это случилось после того, как киевлянка Леся Цуренко отказалась выходить на корт против представительницы РБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер 11-й ракетки мира Вероники Кудерметовой открыто поддерживает войну в Украине, восхищается диктатором Владимиром Путиным и надменно высказывается о европейцах.

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