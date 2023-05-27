'Вместе мы увидим свет и выиграем эту войну'. Свитолина отдала Украине все заработанные деньги за победу на турнире в Страсбурге

Прославленная украинская теннисистка Элина Свитолина (№508 WTA) после победы в финале турнира WTA 250 в Страсбурге с призовым фондом в $259 000 заявила, что отдаст Родине все выигранные тут призовые. Во время флеш-интервью 28-летняя одесситка призналась, что пожертвует средства нуждающимся украинским детям, которые переживают тяжелые времена.

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Также Свитолина выразила огромную благодарность Франции за ее невероятную работу связанную с помощью украинцам.

"Спасибо Франции за то, что помогаете украинцам ощущать себя как во втором своем доме. Спасибо за то, что вы делаете для нас. Вместе мы увидим свет и выиграем эту войну. Большое спасибо", – сказала Свитолина, добавив на родном языке "Слава Україні!".

Как сообщал OBOZREVATEL, что в решающем матче Элина убедительно переиграла 24-летнюю москвичку Анну Блинкову (№66 WTA) - 6:2, 6:3.

Ранее Свитолина наехала на руководство мирового тенниса из-за того, что то продолжает делать вид, что Россия не нападала на Украину и не ведет на территории нашей страны захватнической войны.

Напомним, что Элина является послом фандрейзинговой платформы UNITED24, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским.

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