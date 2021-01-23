Стаховский о "Спутник V": брать вакцину от страны, которая "Новичком" убивает людей?

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский, комментируя слова своего коллеги – экс-российского теннисиста Евгения Кафельникова о "Спутник V" – заявил, что точно не стал был себе делать прививку российским продуктом.

Наш соотечественник отметил, что не понимает позицию некоторых украинских политиков, выступающих за использование в нашей стране вакцины из РФ.

"Делать прививки вакциной из страны, которая "Новичком" убивает людей за рубежом, это достаточно "круто". А если они будут поставлять на украинский рынок яд?" – цитирует Стаховского sport.ua.

Теннисист считает, что не будет никаких гарантий качества такой вакцины от страны, являющейся агрессором, и с которой Украина находимся в состоянии войны.

"Видимо, я не очень разбираюсь в политике, но мне кажется, что это неуместны заявления со стороны политиков. Это как покупать у них оружие, чтобы воевать против них", – подытожил Стаховский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России прививки препаратом начали с 5 декабря. Главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что информация о регистрации российской вакцины в нашей стране не соответствует действительности.

Между тем, украинцы в соцсетях возмущены заявлением Медведчука о производстве российской вакцины в Харькове.