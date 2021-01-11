Кафельников о российском "Спутнике V": сказали бы вакцинироваться, ушел бы из сборной

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников призвал спортсменов из РФ не вакцинироваться от коронавируса препаратом "Спутник V".

Об этом бывшая первая ракетка мира заявил в комментарии порталу Sport24. Евгений высмеял заявления российских властей о качестве вакцины и отметил, что ушел бы из сборной, если бы его заставляли принимать "Спутник V".

"Пусть футболисты вакцинируются, но главное, чтобы не "Спутником V". На месте спортсменов я бы отказался от этой вакцины. Если бы мне в ультимативной форме сказали сделать это, то я бы ушел из сборной. Кто-то говорит, что "Спутник V" – хороший. А как самый хороший аргумент в пользу нашего препарата приводят то, что от него хуже не становится. Вот это бесит больше всего", – сказал Кафельников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация пыталась зарегистрировать в Украине вакцину от коронавируса "Спутник V".