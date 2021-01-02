В МОЗ ответили на слухи о регистрации российской вакцины в Украине

Информация о регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Украине – это только политические заявления и слухи, которые не соответствуют действительности.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что наша страна будет использовать только препараты, успешно прошедшие третью фазу клинических исследований.

"Сегодня уже есть вакцины против COVID-19, разрешенные к использованию по специальным процедурам (emergency use authorization). Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого, Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию", – заявил он.

Он уточнил, что окончание третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано на декабрь 2021 года– такая информация содержится в базе клинических исследований, проводимых по всему миру за счет частных и государственных средств.

Препарат зарегистрирован в РФ в августе 2020 года.

Прививки в России начали делать с 5 декабря. Прежде всего вакцину получают сотрудники больниц, поликлиник, школ, социальной сферы.

После начала вакцинации россияне заявляли о том, что делается это добровольно-принудительно. В некоторых учреждениях работники даже писали заявления об увольнении.

В то же время российская вакцина вызвала опасения ученых в мире. Ее применение до проведения полного цикла испытаний может привести к мутации нового коронавируса, считают они.

Позволили использование российского препарата для вакцинации правительства Аргентины и Беларуси.

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