Украинцев возмутило заявление Медведчука о производстве российской вакцины в Харькове

Украинцы в соцсетях возмущены заявлением народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука о возможном производстве российской вакцины от коронавируса (COVID-19) харьковской компанией "Биолек".

Так, в комментариях к посту OBOZREVATEL в Facebook пользователи отметили, что Москва решила совместить испытания несертифицированной вакцины с проведением массовой вакцинации (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Если бы они это делали на своих гражданах, черт с ним. Но они пытаюся расширить географию за счет других стран… В том числе и с помощью продажных "медведчуков", – написал один из читателей.

Другой отметил, что у России не хватает производственных мощностей для производства вакцины, вот она и ищет любую возможность производить ее где угодно.

Также украинцы посоветовали членам ОПЗЖ сначала самим сделать прививки.

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