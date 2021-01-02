Медведчук заявил о подаче российской вакцины от COVID-19 на регистрацию в Украине

В среду, 30 декабря 2020 года, харьковская компания "Биолек" якобы подала на регистрацию в Украине российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Как сообщает "112 Украина", об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук. Заявка якобы подана в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава.

По его словам, разработчик вакцины – российский исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи – дал разрешение на трансфер технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины.

"Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от 3 до 6 месяцев", – отметил Медведчук.

Напомним, в России вакцину против COVID-19 "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Однако до сих пор она не прошла все этапы клинических испытаний. Следовательно, в мире она не признана как эффективная.

Прививки препаратом в РФ начали с 5 декабря. После начала вакцинации граждане заявляли о том, что делается это добровольно-принудительно. В некоторых учреждениях работники даже писали заявления об увольнении.

В России заявили о намерении провести испытания "Спутника V" на детях и беременных женщинах примерно через 1,5 месяца.

При этом ученые в мире обеспокоены, что использование этой вакцины против COVID-19 до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию и появление нового коронавируса.

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