'Rheinmetall смеется в лицо'. Долгополов отреагировал на унижение России

Известный украинский теннисист Александр Долгополов высмеял угрозы Российской Федерации в адрес немецкого концерн Rheinmetall. Россия заявила, что будет атаковать завод, который производитель военной техники и вооружения построит в Украине.

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Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер ответил, что от планов создания завода в нашей стране не отказывается, а от атак РФ защитит его с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства.

"Ржу не могу. Rheinmetall переходит в звериный режим. Следующий уровень. Они просто смеются в лицо России, практически говоря, что вся ее армия недостаточно хороша, чтобы угрожать им", - написал известный в прошлом теннисист у себя в Twitter.

Ранее Паппергер сказал, что завод заработает уже в октябре 2023 года. Предприятие будет работать в западной части страны и не только производит танки и другую бронетехнику, но и будет учить украинцев обслуживать ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, Rheinmetall также работает над созданием центра обслуживания военной техники, который передается Украине в рамках военной помощи от западных государств. Такой центр появится на территории соседней с Украиной Румынии.

Ранее Долгополов, который с первых дней полномасштабного вторжения России пошел служить в ВСУ, резко отреагировал на истории "невиновных российских спортсменов". 34-летний киевлянин считает, что на самом деле практически никто из РФ не переживает из-за войны в Украине.

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