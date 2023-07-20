Захарова пригрозила разбомбить завод Rheinmetall, который будет построен в Украине: в Германии ответили

В немецком оружейном концерне Rheinmetall ответили на угрозы представительницы министерства обороны страны-агрессора РФ Марии Захаровой, которая пригрозила, что РФ атакует завод, который концерн построит в Украине. Там заявили, что на угрозы агрессора реагировать не собираются и останавливать строительство предприятия не будут.

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Об этом сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в четверг, 20 июля. Его слова процитировало издание Bild. Он добавил, что концерн планирует максимально защитить завод от российских ракетных и дроновых атак.

Для этого Rheinmetall использует системы противовоздушной обороны собственного производства.

Паппергер подчеркнул, что концерн продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с полномасштабным вторжением России.

"Для нас в Rheinmetall ключевой задачей является поддержка наших украинских партнеров в борьбе за свободу и демократию и скорейшее удовлетворение их насущных потребностей", – добавил Паппергер.

Отметим, что на брифинге 20 июля Захарова выдала, что завод по производству бронетехники, который в Украине планирует открыть Rheinmetall якобы является для РФ "законной целью".

Ранее Паппергер сказал, что завод заработает уже в октябре 2023 года. Предприятие будет работать в западной части страны и будет не только производить танки и другую бронетехнику, но и обучать украинцев обслуживать ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Rheinmetall работает над созданием центра обслуживания военной техники, которая передается Украине в рамках военной помощи от западных государств. Такой центр появится на территории соседней с Украиной Румынии.

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