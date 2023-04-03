Немецкий концерн Rheinmetall строит в Румынии завод для ремонта техники ВСУ: СМИ узнали детали

Один из крупнейших немецких производителей оружия, завод Rheinmetall, работает над созданием центра для обслуживания военной техники, которая передается Украине в качестве военной помощи от западных государств. Такой центр появится на территории соседней с Украиной Румынии.

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На этой базе планируют обслуживать боевые танки и самоходные гаубицы. Об этом пишет немецкое издание N-tv. Информацией с журналистами поделился представитель Rheinmetall.

По его словам, работы на площадке в окрестностях города Сату-Маре уже начались. Этот населенный пункт расположен недалеко от границы с Украиной.

Планируется, что центр начнет работу уже в апреле. Как пишет издание, он должен "играть центральную роль в поддержании оперативной готовности западных боевых систем, находящихся на вооружении Украины, и в обеспечении их материально-технического обеспечения".

Это относится к самоходным гаубицам, а также к основным боевым танкам, таким как Leopard 2 или британских Challenger, бронетранспортерам Marder, бронированным транспортным машинам Fuchs или военным грузовикам. Там же можно будет обслуживать боевые машины сил НАТО.

"Для нас в Rheinmetall ключевая задача – оказать силам НАТО и Украине наилучшую поддержку в этой критической ситуации", – сказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

Издание добавило, что обслуживание и ремонт вооружения, которое партнеры поставляют в Украину, играет важную роль в обороне страны от нападения страны-агрессора России.

В июне 2022 года Rheinmetall вместе со своим партнером компанией KMW основала аналогичный центр технического обслуживания Литве. Хаб создали, чтобы иметь возможность обслуживать боевые машины литовских и других сил НАТО, дислоцированных в странах Балтии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Rheinmetall заявили, что готовы поставить большое количество боеприпасов для танков Leopard, переданных Украине от Германии и других стран в рамках военной помощи. Завод также планирует расширять производственные мощности.

Кроме того, гендиректор концерна Армин Паппергер сказал, что компания готова значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить спрос на них в Украине и в западных странах.

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